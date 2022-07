Brisantes Wiedersehen zwischen Hasan Salihamidzic und Hansi Flick in Leipzig am Rande des Supercups

8-Tore-Spektakel! Mané & Co. glänzen bei Supercup-Gala

Beim Supercup-Sieg des FC Bayern in Leipzig kommt es zum Wiedersehen zwischen Hasan Salihamidzic und Hansi Flick. Nach der Partie unterhalten sich beide am Mannschaftsbus der Münchner ein paar Minuten angeregt miteinander. Dabei wird klar: Der Streit rund um Flicks Bayern-Abschied ist ausgeräumt.

So zumindest der Eindruck, der am Samstagabend rund um den Supercup in Leipzig für SPORT1 und andere Medien entstand. (Einzelkritik: Musiala einfach Weltklasse)