WWE SummerSlam 2022: Irre Bagger-Attacke krönt Mega-Duell Reigns vs. Lesnar

Die erste WWE-Großveranstaltung nach dem Rücktritt von Vince McMahon endet mit chaotischen Szenen, die an goldene Zeiten erinnern. Roman Reigns bleibt Champion.

Bei diesem Anblick wurden Erinnerungen an die legendäre „Attitude Era“ wach - aber so etwas gab es bei WWE noch nie zu erleben.

Am Schluss endete das große WrestleMania-Rückmatch zwischen WWE Universal Champion Roman Reigns und dem ewigen Rivalen Brock Lesnar dann mit irren Szenen. In der Hauptrolle: ein Bagger! ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Brock Lesnar mit irrem Auftritt

Lesnar kam zu dem „Last Man Standing Match“ ohne Regeln gegen Reigns mit dem Baustellenfahrzeug zum Ring gefahren. Es rief ähnliche Auftritte der Ikone „Stone Cold“ Steve Austin ins Gedächtnis, an dessen Anarcho-Faktor Lesnar in seiner aktuellen Inkarnation als „Cowboy Brock“ zuletzt immer mehr erinnert hatte.

Der frühere UFC-Schwergewichts-Champion stellte sich bei der Präsentation der Hauptkampf-Kontrahenten auf die Schaufel, schnitt dem Ringsprecher das Wort ab und stellte sich selbst als „big ass country boy“ vor, der „Roman Reigns in den A**** treten“ werde.

Lesnar hebelt mit einem Bagger den Ring aus

Am Ende hatten sich Lesnar und Reigns gegenseitig so sehr neutralisiert, dass Jungstar Theory seine Chance sah, seinen Money-in-the-Bank-Koffer einzulösen und selbst Champion zu werden.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Roman Reigns nun bei Clash at the Castle gegen Drew McIntyre

Der Koffer wurde dann trotzdem zum Zünglein an der Waage: Mit Hilfe seiner Neffen Jimmy und Jey Uso gewann Reigns wieder die Kontrolle, prügelte mit dem Koffer auf Lesnar ein und klopfte diesen weich. Zwar stand Lesnar noch mehrfach wieder auf, als der Referee bis zehn zählen wollte - nachdem Reigns und Co. das Beast dann aber unter einem großen Haufen Equipment begruben, war Schluss.

Die Ergebnisse des WWE SummerSlam 2022:

RAW Women‘s Title Match: Bianca Belair (c) besiegt Becky Lynch

Logan Paul besiegt The Miz

United States Title Match: Bobby Lashley (c) besiegt Theory

No DQ Match: Rey & Dominik Mysterio besiegen Judgment Day

WWE Tag Team Title Match: The Usos (c) besiegen The Street Profits