Supercup - RB Leipzig in der Einzelkritik: Laimer erwischt gebrauchten Abend

8-Tore-Spektakel! Mané & Co. glänzen bei Bayerns Supercup-Gala



Im Supercup muss sich RB Leipzig dem FC Bayern München trotz Aufholjagd geschlagen geben. FCB-Flirt Konrad Laimer kann keine Werbung in eigener Sache machen. André Silva ist ein Lichtblick.

Im Supercup muss RB Leipzig eine bittere 3:5-Pleite gegen den FC Bayern München hinnehmen.

Im Kracher-Duell mit dem Rekordmeister wussten die Sachsen erst spät zu überzeugen. Maßgeblich daran beteiligt war André Silva, der in der 52. Minute für Emil Forsberg eingewechselt wurde.

Für Konrad Laimer, der bei Münchens Trainer Julian Nagelsmann auf der Wunschliste steht, war es ein insgesamt gebrauchter Abend. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Die SPORT1-Noten der RB-Stars.

PETER GULASCI: Für den Ungarn war es ein unglücklicher Abend. Fünfmal musste er hinter sich greifen und war jedes Mal chancenlos. Ansonsten war Gluasci auf dem Posten und entschärfte einige Münchner Chancen durch kluges Herauslaufen. SPORT1-Note: 3

MOHAMED SIMAKAN (bis 79.): Der Franzose zeigte sich von Beginn an engagiert und überzeugte mit einigen starken Balleroberungen. Dabei hatte er es immer wieder mit Bayerns neuem Superstar Sadio Mané zu tun. Alles in allem zeigte er eine solide Partie. SPORT1-Note: 3

HUGO NOVOA (ab 79.): Kam für Mohamed Simakan ins Spiel. Fiel nur beim Tor zum 3:5 auf. Sprintete dem davoneilenden Leroy Sané stark nach, ließ sich dann aber mit einem Haken komplett ins Leere schicken. Kam für eine Bewertung aber zu spät. SPORT1-Note: -

WILLI ORBAN: Der Innenverteidiger überzeugte mit viel körperlichem Einsatz. In der 28. Minute entschärfte er eine gefährliche Flanke souverän und legte den Ball per Kopf auf Gulasci ab. Ansonsten aber zumindest in der ersten Hälfte wie seine Kollegen teilweise überfordert mit Bayerns Offensiv-Power. SPORT1-Note: 4

Konrad Laimer mit gebrauchtem Abend

MARCEL HALSTENBERG: In der 59. Minute brachte er sein Team per Kopf mit dem 1:3 auf die Anzeigentafel. Allerdings war er auch an zwei Treffern der Münchner beteiligt. Beim zweiten Gegentreffer stand er einige Meter hinter der eigenen Abwehrlinie und hob so das Abseits von Mané auf. Beim 1:4 ließ er - bei einem zugegeben schnellen Konter - Thomas Müller hinter seinem Rücken davonlaufen. Im Zweikampf war er gewohnt einsatzfreudig. SPORT1-Note: 4,5

LUKAS KLOSTERMANN: Konnte sich in der ersten Hälfte lediglich einmal positiv hervortun, als er den Ball per Kopf auf Szoboszlai weiterleitete, der aber das Leder vertändelte. In der zweiten Halbzeit wurde er offensiv agiler und ließ sich von der Leistungssteigerung nach der Einwechslung Silvas anstecken. SPORT1-Note: 3,5

KONRAD LAIMER: Bei den Bayern steht der Österreicher auf dem Wunschzettel, was er an diesem Abend aber nicht untermauern konnte. Vor dem 1:0 von Jamal Musiala unterlief ihm der entscheidende Ballverlust im Sechzehner, später verlor er das Leder erneut gegen Musiala, was erneut zu einer gefährlichen Situation führte. Zwar versuchte sich der 25-Jährige immer wieder als Antreiber, sorgte mit seinen Aktionen aber immer wieder für Ballverluste. Hatte eine schwache Passquote von 58 Prozent und gewann nur 31 % seiner Zweikämpfe. SPORT1-Note: 5

KEVIN KAMPL (bis 52:): Der Slowene bemühte sich im Mittelfeld um Kontrolle, fand aber nur selten Mittel gegen die Münchner Dominanz. In der 44. Minute unterlief ihm ein katastrophaler Ballverlust gegen Jamal Musiala, den er aber selbst noch ausbügelte. Vom Einsatz her kann man Kampl keinen Vorwurf machen, ansonsten kam aber nicht viel. SPORT1-Note: 4,5

DANI OLMO (ab 52): Für Kampl ins Spiel gekommen, machte er direkt Dampf. Holte den Elfmeter zum 2:4 heraus und war auch sonst offensiv immer wieder gefährlich. Mit dem Treffer zum 3:4 belohnte er sich für seinen Einsatz. SPORT1-Note: 2

Christopher Nkunku zeigte seine Qualitäten

BENJAMIN HENRICHS: Der Nationalspieler war zu Beginn einer der Leipziger Aktivposten. In der 33. Minute erlief er stark einen Querpass Laimers im Münchner Sechzehner, spielte dann aber einen schwachen Rückpass in die Beine eines Bayern-Verteidigers. Danach baute er ab. In Hälfte zwei war nur noch wenig von ihm zu sehen. SPORT1-Note: 3,5

DOMINIK SZOBOSZLAI (bis 90.+1): Der Ungar war ein Aktivposten im Offensivspiel der Leipziger. In der 13. Minute zeigte er einen starken Laufweg, der Pass von Lukas Halstenberg war jedoch etwas zu lang. In Hälfte zwei leitete er eine gute Konterchance ein, vergab diese jedoch durch einen Pass ins Leere. Auch bei Standards - eine Spezialität des 21-Jährigen - entwickelte er nicht die gewohnte Gefahr. SPORT1-Note: 3,5

AMADOU HAIDARA (ab 90.+1): Kam zu spät für eine Benotung. SPORT1-Note: -

CHRISTOPHER NKUNKU: Vor seiner Vertragsverlängerung in Leipzig war der Stürmer Gegenstand zahlreicher Wechselgerüchte. Gegen die Münchner bewies er, warum er bei vielen Klubs im Notizbuch steht. In der achten Minute luchste er dem herauseilenden Manuel Neuer den Ball ab, brachte die folgende Flanke dann aber nicht in den Strafraum. Er zeigte aber auch Schwächen. Vor dem 0:3 ließ er sich viel zu leicht von Musiala ausspielen. In Hälfte zwei wurde er aber wieder besser. In der 72. Minute zeigte er ein starkes Solo, scheiterte mit seinem Schuss aber an Davies. Die Chance per Elfmeter auf 2:4 zu verkürzen nutzte er souverän. SPORT1-Note: 2,5

Olmo und Silva hauchen Leipzig neues Leben ein

EMIL FORSBERG (bis 52:): Gerade zu Beginn versuchte Forsberg durch aggressives Anlaufen die Münchner im Spielaufbau zu behindern. Auch im Leipziger Offensivspiel lief zu Beginn sehr viel über den Schweden. Nach dem ersten Gegentor verschwand er aber immer mehr in der Versenkung und wurde fast schon folgerichtig früh durch André Silva ersetzt. SPORT1-Note: 4

ANDRÉ SILVA (ab 52.): Das Engagement von Silva hätten die Leipziger von Beginn an gebraucht. Der Portugiese war gerade mal drei Minuten im Spiel, da holte er gegen Alphonso Davies bereits eine Ecke raus, die er in der Folge per Kopf an die Latte setzte. Auch danach stellte er die Bayern-Abwehr immer wieder vor Probleme, ein Tor war ihm jedoch nicht vergönnt. SPORT1-Note: 2,5

