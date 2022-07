Supercup - FC Bayern in der Einzelkritik: Musiala einfach weltklasse

8-Tore-Spektakel! Mané & Co. glänzen bei Bayerns Supercup-Gala

Was für ein Spektakel!

Tore sind also auch ohne Robert Lewandowski möglich, Jamal Musiala schwingt sich zum Spieler des Spiels auf.

Die Bayern-Stars in der Einzelkritik:

MANUEL NEUER: Wurde bis auf den wegen Abseits aberkannten Nkunku-Treffer in Hälfte eins kein einziges Mal ernsthaft geprüft - auch, weil seine Vorderleute zu diesem Zeitpunkt noch absolut konzentriert zu Werke gingen. Nach dem Seitenwechsel schon deutlich mehr gefordert. Bei allen drei RB-Toren machtlos. SPORT1-Note: 3,5 (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Pavard mit Licht und Schatten

BENJAMIN PAVARD (bis 78.): Erhielt auf seiner „ungeliebten“ Position hinten rechts den Vorzug vor Neuzugang Mazraoui und erledigte seine Aufgaben zunächst souverän. Die Belohnung: sein Treffer zum 3:0 kurz vor der Pause. Allerdings war Pavard bei zwei Leipziger Toren in Durchgang zwei entscheidend beteiligt: Vor dem ersten verlor der Franzose das Kopfball-Duell gegen Halstenberg und vor dem zweiten verschuldete er den von Nkunku verwandelten Elfmeter. SPORT1-Note: 4

AB 78. NOUSSAIR MAZRAOUI: Wurde in der Schlussphase für Pavard eingewechselt und kam so zu seinen ersten Pflichtspiel-Minuten im Bayern-Trikot. Machte seine Sache ordentlich. SPORT1-Note: Keine Bewertung

DAYOT UPAMECANO (bis 78.): Wirkte zu Beginn in der einen oder anderen Situation ein wenig tollpatschig, fand aber von Minute zu Minute besser in die Partie und behielt gegen seine Ex-Kollegen meist einen kühlen Kopf. Dennoch: In Sachen Stellungsspiel hat Upamecano weiterhin Nachholbedarf! SPORT1-Note: 3