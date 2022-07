Fünfkampf: Dogue bei Choongs WM-Sieg auf Rang neun

Bei den Frauen ging der Titel an die Italienerin Elena Micheli (1416 Punkte) vor Michelle Gulyas aus Ungarn (1412) und der Türkin Ilke Özyüksel (1405).

Das deutsche Team wartet in Ägypten somit weiter auf seine erste Medaille, die WM endet am Sonntag mit der Mixed-Staffel. Im Vorjahr hatte das deutsche Team bei der WM in Kairo mit einmal Gold, einmal Silber sowie einmal Bronze einen kompletten Medaillensatz gewonnen.