Supercup: Spektakel-Titel für Bayern gegen Leipzig - Musiala glänzt, Mané mit Tor-Debüt

Der Deutsche Meister gewann ein spektakuläres Spiel bei Pokalsieger RB Leipzig mit 5:3 (3:0) und triumphierte damit im Supercup. Vor allem Jamal Musiala, der an allen Toren in Halbzeit eins beteiligt war, ist diese Trophäe zu verdanken.

In der Startelf setzte Trainer Julian Nagelsmann in Sadio Mané lediglich auf einen Neuzugang. Die anderen Neuen mussten bis auf Mathys Tel, der noch nicht spielberechtigt ist, zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Musiala in Halbzeit eins überragend

Der bärenstarke Youngster (14.) brachte den Rekordmeister per Flachschuss aus kurzer Distanz in Folge einer Ecke in Führung, nachdem er von der Leipziger Defensive beim Dribbling nicht groß gestört wurde. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)