eSport: Brasilien neuer FIFA-Weltmeister

Die brasilianische eFootball-Nationalmannschaft hat den Weltmeistertitel in FIFA 22 gewonnen. Die Brasilianer setzten sich am Samstag im Endspiel des FIFAe Nations Cup in Kopenhagen knapp mit 2:1 (0:0, 2:1) gegen Polen durch. Es ist der erste WM-Erfolg für die Südamerikaner.

Auf dem Weg zum WM-Triumph hatte Brasilien zuvor im Halbfinale Italien mit 5:4 (2:2, 3:2) bezwungen. An jenen Italienern waren Deutschland und der Einzel-Weltmeister Umut Gültekin (RB Leipzig) bereits am Freitag im Achtelfinale gescheitert.

Beim Zwei-gegen-Zwei-Turnier in Dänemarks Hauptstadt wurde die beste Nationalmannschaft in der Fußball-Simulation FIFA 22 an der Konsole ausgespielt. Bei der Erstauflage 2019 war Deutschland in der Gruppenphase ausgeschieden, in den beiden Jahren danach pausierte das Turnier wegen der Corona-Pandemie.