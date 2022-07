Formel 2: Drugovich baut Führung aus - Beckmann Zwölfter

Der Brasilianer Felipe Drugovich hat in der Formel 2 den nächsten Schritt zum Meistertitel gemacht.

Im Sprintrennen am Samstag auf dem Hungaroring in Ungarn wurde der 22-Jährige von MP Motorsport Vierter und sammelte weitere fünf Punkte.