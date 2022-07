Premier League: Mit nur 23 Jahren! Martin Ödegaard wird neuer Arsenal-Kapitän

Erst seit Anfang 2021 Teil der Mannschaft, aber jetzt schon Kapitän: Ab der kommenden Saison wird Martin Ödegaard beim FC Arsenal die Binde tragen, wie der Verein am Samstagvormittag bekanntgab. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Trotz der kurzen Zeit, hat der Norweger seit seiner Ankunft bereits „großen Einfluss“ auf den Verein gehabt. Tatsächlich verpasste Ödegaard, der anfangs auf Leihbasis von Real Madrid zu den Gunners gewechselt war und schließlich für 35 Millionen Euro fest verpflichtet wurde, in anderthalb Spielzeiten nur fünf Partien, davon zwei verletzungsbedingt.

Die neue Rolle als Mannschaftskapitän ist für den erst 23-Jährigen gar nicht so neu. Schon im März letzten Jahres führte Ödegaard die norwegische Nationalmannschaft um Wunderstürmer Erling Haaland erstmals als Spielführer aufs Feld.

Im Saisonendspurt wurde dem ihm diese Ehre auch auf Klubebene zuteil. Die letzten sechs Spieltage lang durfte sich Ödegaard als Arsenal-Kapitän bezeichnen. Trainer Mikel Arteta lobte den Mittelfeldspieler damals in höchsten Tönen: „Er repräsentiert alles, was wir in diesem Verein haben wollen“.