Polen-Rundfahrt: Bauhaus sprintet knapp am Sieg vorbei

In Polen sind neben Bauhaus und Kanter sieben weitere deutsche Radprofis dabei, darunter auch Pascal Ackermann (Kandel/UAE Team Emirates) und Nikias Arndt (Buchholz/DSM). Am Sonntag wartet auf der zweiten Etappe von Chelm nach Zamosc erneut eine Chance auf die Sprinter, die Rundfahrt endet am kommenden Freitag in Krakau.