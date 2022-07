Van Vleuten stürmt mit Etappensieg ins Gelbe Trikot

Die dreimalige Weltmeisterin gewann die fordernde Bergetappe über 127,1 km nach Le Markstein als Solistin und übernahm das Gelbe Trikot. Die zweitplatzierte Demi Vollering (Niederlande) hatte am Samstag schon 3:26 Minuten Rückstand, die zuvor führende Niederländerin Marianne Vos brach völlig ein.

"Das war unglaublich. Ich musste es heute einfach versuchen", sagte Van Vleuten (Movistar Team Women). Die Olympia-Zweite im Einzelzeitfahren war auf der Kletterpartie durch das Elsass, die unter anderem in 1338 m Höhe über den höchsten Vogesen-Gipfel Großer Belchen führte, eine Klasse für sich. Van Vleuten griff 62 Kilometer vor dem Ziel an - und wurde nicht mehr eingeholt. In der Gesamtwertung liegt sie nun vor der Schlussetappe 3:14 Minuten vor Vollering.