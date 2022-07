Community Shield: FC Liverpool mit Klopp gegen Manchester City und Guardiola im Liveticker

Eine Woche vor dem Saisonstart in der Premier League wartet auf die Fans ein echter Leckerbissen. Im Community Shield trifft der FC Liverpool auf Manchester City. SPORT1 begleitet die Partie im Liveticker.

FC Liverpool gegen Manchester City – im Community Shield (britische Ausgabe des Supercups) treffen in Leicester ab 18 Uhr die beiden dominanten englischen Teams der vergangenen Jahre aufeinander.

Liverpool gewann in der vergangenen Saison erstmals unter Jürgen Klopp den FA Cup, City sicherte sich bereits zum vierten Mal unter Pep Guardiola die englische Meisterschaft – mit einem Punkt Vorsprung auf Liverpool.

Ein echter Leckerbissen eine Woche vor dem Saisonstart in der Premier League, wobei nur ein einziger Neuzugang von Beginn an auf dem Platz stehen wird: Der Ex-Dortmunder Erling Haaland startet bei City im Sturmzentrum.

+++ Partie angepfiffen +++

Los geht‘s in Leicester.

+++ Siege gegen Bundesligisten +++

Beide Teams trafen in der Sommer-Vorbereitung auch auf Bundesligisten. Liverpool schlug RB Leipzig mit 5:0, City setzt sich in den USA dank Haaland mit 1:0 gegen den FC Bayern durch.

+++ Community Shield zwischen Liverpool und Manchester City +++

Herzlich willkommen aus dem King Power Stadium in Leicester, wo Pokalsieger Liverpool auf Meister Manchester City trifft. Normalerweise findet die Partie im Londoner Wembley-Stadion statt, doch da am Sonntag das Finale der Frauen-EM zwischen England und Deutschland in Wembley ausgetragen wird, steigt das Spiel nun im Stadion von Leicester City, dem letztjährigen Champion im Community Shield.