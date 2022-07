DFB-Pokal, 1. Runde: Leverkusen scheitert in Elversberg - 1. FC Köln und HSV in der Verlängerung

Bayer Leverkusen scheitert in der 1. Runde des DFB-Pokals an einem Drittligisten. Schwer tun sich auch der 1. FC Köln und der Hamburger SV.

In der 17. Minute brachte Kevin Koffi den Außenseiter per Foulelfmeter erneut in Front. Nach genau einer halben Stunde traf Charles Aranguiz zum 2:2.

Für die Vorentscheidung sorgte Kevin Conrad in der 74. Minute mit einem krachenden Kopfball nach einem Eckball. Patrik Schick konnte für Leverkusen in der 89. Minute noch mal verkürzen, doch Elversberg rettete den Sieg über die Zeit.

Köln und HSV retten sich in die Verlängerung

Im ersten Durchgang war vom HSV wenig zu sehen, doch nach der Pause legte der Zweitligist einen Gang zu und hatte in der 59. Minute Pech, dass ein Kopfball von Ransford-Yeboah Königsdörffer nur an die Latte klatschte.

Besser machte es Königsdörffer in der 83. Minute, als er den Ball volley unter die Latte beförderte und für die Verlängerung sorgte, wo Sebastian Schonlau den HSV in der 97. Minute in Führung schoss. In der 111. Minute legte Königsdörffer Treffer Nummer drei nach.