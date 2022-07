Supercup: RB Leipzig - FC Bayern München LIVE im TV, Stream, Ticker

Vor dem Bundesliga-Auftakt nächste Woche elektrisiert der Supercup die Fans in Deutschland. Das Kracher-Duell Bayern gegen Leipzig steht an und SPORT1 gibt einen Überblick über Ausgangslage, Transfers, Form und alle wichtigen Infos.

Die erste Titelentscheidung der Saison 2022/23 steht an!

Am Samstag um 20.30 gastiert der FC Bayern als Deutscher Meister im Finale des DFL-Supercups beim DFB-Pokalsieger RasenBallsport Leipzig. Während die Roten Bullen als 13. Verein in der Geschichte ihre Wettbewerbspremiere feiern, tritt Titelverteidiger Münchnen die Partie mit neun Siegen als Rekordhalter an.