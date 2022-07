Formel 1: Bitteres Aus für Sebastian Vettel im Qualifying vor Ungarn-GP

Die Reparaturmaßnahmen an seinem Boliden konnte das Team von Aston Martin zwar rechtzeitig durchführen, doch auch in der Quali lief einiges schief. Vettel blieb diesmal ohne Zwischenfall, konnte am Hungaroring aber keine optimale Runde hinlegen. Sein Teamkollege Lance Stroll schaffte es dagegen in die nächste Runde und startet letztlich von Position 14.