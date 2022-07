Hinteregger trifft als Stürmer in Österreichs Unterliga

Martin Hinteregger schießt ein Tor als Stürmer in © AFP/SID/LLUIS GENE

Ein Tor ist dem ehemaligen Frankfurter Bundesliga-Profi Martin Hinteregger bei seinem Heimdebüt beim fünftklassigen österreichischen Fußball-Klub SGA Sirnitz in der Kärntner Unterliga geglückt. Der 29-Jährige, der seine Profikarriere im Sommer überraschend beendet hatte, war zum Stürmer umfunktioniert worden und erzielte das Führungstor (7.) beim 2:0-Erfolg gegen den FC St. Michael/Lavanttal.

Außerdem hatte Hinteregger mit einem Kopfball an die Latte Pech, berichtet die Kronen-Zeitung. In der 90. Minute wurde der 67-malige Nationalspieler Österreichs ausgewechselt. Sirnitz hatte in der vergangenen Woche die Spielerlaubnis für den Europa-League-Sieger erhalten.