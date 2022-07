Formel 1: Latifi düpiert die Favoriten und fährt Bestzeit

Williams-Pilot Nicholas Latifi hat sich völlig überraschend die Bestzeit im dritten freien Training der Formel 1 vor dem Großen Preis von Ungarn gesichert. Der Kanadier, in der Fahrerwertung noch ohne Punkt abgeschlagen Letzter, drehte am Samstag auf immer trockener werdender Strecke in 1:41,480 Minuten die mit Abstand schnellste Runde und düpierte damit die Favoriten.