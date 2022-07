Formel 1: Rücktritt? Hamilton reagiert auf Vettel-Entscheidung

Sebastian Vettel verkündet sein Karriereende am Saisonende. Sein langjähriger Konkurrent Lewis Hamilton spricht daher ebenfalls über seine Zukunft in der Formel 1.

Er ging sogar noch einen Schritt weiter. „Ich denke daran nicht, weil ich mich darauf konzentriere, wie wir das Auto verbessern können, was die nächsten Schritte sind, um das Team wieder zu Siegen zu führen, und wie der Weg zum nächsten Titelgewinn aussieht“, erklärte er. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Hamilton: „Ich werde der Älteste sein“

Allerdings gab er zu: „Es erinnert mich daran, dass ich mich in einer Phase meiner Karriere befinde, in der die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin und mit denen ich so lange Rennen gefahren bin, langsam aufhören. Ehe man sich versieht, ist Fernando (Alonso, Anm. d. Red.) nicht mehr da, und wer kommt dann nach ihm? Ich werde der Älteste sein, schätze ich.“ Alonso ist mit 41 Jahren der aktuell älteste Fahrer, dahinter folgt Hamilton.