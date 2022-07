Anzeige

Formel 1 heute: Qualifying in Ungarn mit Vettel, Verstappen, Schumacher LIVE im TV, Stream, Ticker Nächste Pole von Leclerc?

Vettel-Nachfolge: "Mick kann das gar nicht mehr erreichen"

Beim Großen Preis von Ungarn will Charles Leclerc Wiedergutmachung betreiben. Besondere Aufmerksamkeit wird an diesem Wochenende auch auf Sebastian Vettel gerichtet sein.

Letzter Halt vor der Sommerpause!

Am Wochenende gastiert der Formel-1-Zirkus zum Großen Preis in Ungarn. Es ist das letzte Rennen, bevor sich die Königsklasse des Motorsports in eine vierwöchige Sommerpause verabschieden wird. (Formel 1: Qualifying in Ungarn, Samstag 16 Uhr im LIVETICKER)

Das Rennen auf dem Hungaroring steht dabei ganz im Zeichen des Karriereendes von Sebastian Vettel: Der 35-Jährige hatte am Donnerstag angekündigt, seine Formel-1-Karriere nach Ende der Saison zu beenden. Mit dem Rennen in Ungarn beginnt also die Abschiedstournee des viermaligen F1-Champions. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Vettel-Punkte nach Rücktrittsankündigung?

Fährt Vettel am Sonntag in die Punkte? Der Grundstein für eine gute Platzierung wird am Samstag im Qualifying gelegt. Favoriten auf die Pole Position dürften nach den Eindrücken vom Freitag einmal mehr die Ferrari-Piloten sein.

Vor allem für Charles Leclerc wird es darum gehen, sich eine gute Ausgangsposition zu schaffen, um Weltmeister Max Verstappen im Kampf um die WM unter Druck setzen zu können. Leclerc hat nach dem erneuten Ausfall in Frankreich bereits einen immensen Rückstand auf den Red-Bull-Piloten. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Mick Schumacher will in Ungarn zum dritten Mal in die Punkte fahren und sich dafür am Samstag in Position bringen.

Am Freitag war allerdings noch unklar, ob die Quali überhaupt wie geplant stattfinden kann. Für den Samstag ist Dauerregen vorhergesagt. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)

So können Sie die das Qualifying in Ungarn LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

