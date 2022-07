DFB-Pokal: Ohne Hummels! Das neue BVB-Bollwerk

Beim 3:0-Erfolg gegen 1860 München überzeugt das neue Abwehr-Duo des BVB um Schlotterbeck/Süle. Mats Hummels dagegen steht erstmal hinten an.

In der ersten Runde des DFB-Pokals gewann der BVB im ausverkauften Stadion an der Grünwalder Straße gegen Drittligist 1860 München souverän mit 3:0 (3:0) und zog in die nächste Runde ein.