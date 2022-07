Kanuslalom-WM: Olympiasiegerin Funk im Kajak-Finale

Olympiasiegerin Ricarda Funk (Bad Neuenahr) hat bei der Kanuslalom-WM in Augsburg ohne Probleme das Kajak-Finale erreicht.

Die 30-Jährige dominierte das Halbfinale am Samstagmorgen in 103,74 Sekunden vor der deutschen EM-Zweiten Elena Lilik (+1,8 Sekunden) und der Italienerin Stefanie Horn (+3,27). Das Finale im Eiskanal wird am Mittag gefahren.