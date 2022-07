Robert Lewandowski attackiert Ex-Klub FC Bayern München

Schweinsteiger findet Lewy-Transfer in Ordnung

Das wochenlange Hickhack vor seinem Wechsel zum FC Barcelona steckt noch immer in den Köpfen der Protagonisten.

Während zuletzt beim Rekordmeister Sportvorstand Hasan Salihamidzic seine Kritik am polnischen Stürmer erneuerte , meldete sich nun Lewandowski mit Kritik an seinem Ex-Klub zu Wort.

In einem Interview mit ESPN griff der 33-Jährige die Bayern-Verantwortlichen (ohne jedoch Namen zu nennen) scharf an und warf ihnen vor, nicht die Wahrheit gesagt zu haben, um die FCB-Fans zu beruhigen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

„Nein, das hat nichts mir Erling zu tun“

Auf die Frage, ob Lewandowskis Wunsch, die Bayern zu verlassen, mit den damaligen FCB-Gerüchten um Erling Haaland zusammenhing, sagte der Angreifer: „Nein, das hatte nichts mit Erling zu tun. Auch wenn etwas nicht gut für mich ist - die Wahrheit ist wichtiger. Ich möchte nicht darüber sprechen, was genau passiert ist. Aber wenn die Frage ist, ob die Entscheidung, zu wechseln, wegen ihm getroffen wurde: Nein, ich hätte kein Problem gesehen, wenn er zu Bayern München gegangen wäre.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Am Ende habe er festgestellt, dass es „vielleicht ein guter Zeitpunkt ist, Bayern München zu verlassen und zu Barcelona zu gehen.“

Letztendlich sei das Kapitel in München aber vorbei „und ich schlage ein neues Kapitel in meinem Leben und in meiner Karriere auf“.