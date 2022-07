Ex-Eintracht-Star Hinteregger trifft beim Heim-Debüt für SGA Sirnitz

Der frühere Eintracht-Star schreibt positive Schlagzeilen. Martin Hinteregger freut sich bei seinem Heim-Debüt für den SGA Sirnitz in Österreichs fünfter Liga über seinen ersten Treffer.

Der frühere österreichische Nationalspieler feierte in zweitem Spiel für seinen Heimatverein den ersten Sieg.

In der fünfthöchsten österreichischen Spielklasse traf der ehemalige Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt am Freitagabend beim 2:0-Erfolg gegen den FC St. Michael/Lavanttal in der siebten Minute zur 1:0-Führung.