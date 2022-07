Manchester United: Abschied? Cristiano Ronaldo meldet sich zu Wort!

Bleibt Ronaldo bei Manchester United? Der Portugiese kündigt einen Einsatz im Testspiel am Sonntag an. Sein Abschiedsspiel?

Er antwortete auf den Post einer Instagram-Fanpage. In diesem stand zu lesen, dass es der Portugiese nicht Teil des United-Kaders für die Testspiele gegen Atlético Madrid (Samstag) und Rayo Vallecano (Sonntag) sei. Ronaldos Antwort: „Sonntag spielt der König.“ (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

CR7-Rückkehr zu Ex-Klub?

Klare Ansage: Der Stürmer will sich aller Wechselgerüchte zum Trotz mindestens noch einmal das Trikot des englischen Rekordmeisters überstreifen. Dennoch bleibt seine Zukunft bei United weiter fraglich.

Sein Berater Jorge Mendes sucht schon seit Wochen nach einem möglichen Abnehmer, Ronaldo will in der kommenden Saison unbedingt in der Champions League spielen.