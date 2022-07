Anzeige

WWE SmackDown: Heißes Wiedersehen vor dem SummerSlam - vor den Augen einer NBA-Ikone NBA-Ikone knipst heißes WWE-Treffen

Bei Brock Lesnars Auftritt bei WWE SmackDown knipste auch Dikembe Mutombo ein Andenken © WWE

Martin Hoffmann

Vor den Augen von Basketball-Legende Dikembe Mutombo verdient sich Drew McIntyre bei WWE SmackDown ein Titelmatch - und trifft den alten Rivalen Brock Lesnar.

Einen Tag vor dem Gigantenduell zwischen Roman Reigns und Brock Lesnar beim SummerSlam hat sich der nächste Herausforderer auf den dann amtierenden WWE Universal Champion in Position gebracht - vor den Augen einer NBA-Ikone.

Bei der TV-Show Friday Night SmackDown in Atlanta gewann der frühere WWE-Champion Drew McIntyre ein großes Match gegen seinen ewigen Rivalen Sheamus und verdiente sich damit einen Titelkampf bei der großen Europa-Stadionshow Clash at the Castle am 3. September in Cardiff. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Am Ende der Show schaltete sich McIntyre dann auch ein, als Lesnar für ein letztes Statement in Richtung Reigns im Ring erschien. Unter den Zuschauern des Wiedersehens der WrestleMania-Gegner von 2020: NBA-Ikone Dikembe „Mount“ Mutombo, der von den WWE-Kameras eingefangen wurde, wie er mit seinem Handy ein Souvenir-Foto von Lesnar schoss.

Drew McIntyre verdient sich vor dem SummerSlam ein Titelmatch

McIntyre stand zu Beginn der Sendung seinem langjährigen Weggefährten Sheamus in einem „Donnybrook Match“ gegenüber - „Donnybrook“ ist in der britisch-irischen Heimat der beiden ein Synonym für ein wildes, eskalierendes Volksfest.

In diesem Sinne war in dem Kampf alles erlaubt, McIntyre musste auch Eingriffe von Sheamus Kampfgefährten Ridge Holland und Butch abwehren. Sheamus profitierte fast, als er dem abgelenkten McIntyre seinen Finisher Brogue Kick verpasste. McIntyre aber widerstand, konterte den Ansatz zu einem zweiten Brogue Kick mit einer Powerbomb durch einen Tisch aus - und machte mit seiner eigenen Spezialaktion Claymore den Sack zu.

McIntyres Siegesfeier wurde dann gesprengt von einer Attacke des Jungstars Theory, der mit Hilfe seines Money-in-the-Bank-Koffers am Samstag selbst Champion werden will.

Wiedersehen mit altem Rivalen Brock Lesnar

Später rächte sich McIntyre dann, als Theory auch Lesnar ins Visier nahm und verpasste auch Theory seinen Claymore, als der vor dem zurückschlagenden Lesnar flüchten wollte. Lesnar gab Theory noch seinen Finisher F5 mit. Die Show endete damit, dass sich McIntyre und Lesnar diebisch grinsend anlächelten, in Vorfreude auf das potenzielle Match in Cardiff.

Vorher müsste Lesnar allerdings in einem Last Man Standing Match - bei dem es darum geht, seinem Gegner einen klassischen K.o. zu verpassen - an Reigns vorbei und den drohenden „Cash-In“ von Theory vereiteln.

Um Lesnar gab es vergangene Woche noch reale Irritationen, als er nach dem Rücktritt des langjährigen Bosses Vince McMahon die Halle verließ und drohte, nicht wiederzukommen. Die neue Ligaführung mit Stephanie McMahon, Nick Khan und den neuen Kreativ- und Talentchef hatte den Eklat jedoch noch am vergangenen Freitag bereinigt und - mit unbekannten Mitteln - vom Wiederkommen überzeugt.

WWE SmackDown - die weiteren Highlights:

Parallel zu dem Titelgeschehen wurde bei SmackDown auch der letzte Hype für weitere SummerSlam-Duelle geschürt: Kommentator Pat McAfee wurde von seinem Gegner und früherem NFL-Zimmerkollegen Happy Corbin vom Zuschauerbereich aus drangsaliert.

Corbin saß in der ersten Fanreihe, mit einem höhnischen Plakat, auf dem McAfees „Mugshot“ nach dessen Verhaftung wegen öffentlicher Trunkenheit 2010 abgebildet war. Später wurde er handgreiflich und verpasste McAfee einen Tritt in die Weichteile.

Damenchampion Liv Morgan und die entthronte Ronda Rousey waren vor ihrem Titel-Rückmatch am Samstag Partnerinnen und besiegten Natalya und Sonya Deville, ein Blickduell der beiden Siegerinnen folgte.

Vor dem Tag-Team-Titelmatch zwischen den Usos und den Street Profits gab es einen Auftritt von Gastringrichter Jeff Jarrett - am Tag nach dem SummerSlam auch beim Abschiedsmatch des 73 Jahre alten Ric Flair im Einsatz. Der Hall of Famer erlaubte den vier Streithähnen, schon bei SmackDown Dampf abzulassen und sich zu prügeln, wobei Jarrett zwischen die Fronten geriet und einen Superkick von Jey Uso kassierte.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 29. Juli 2022:

Donnybrook Match: Drew McIntyre besiegt Sheamus

Shotzi besiegt Aliyah

Liv Morgan & Ronda Rousey besiegen Natalya & Sonya Deville