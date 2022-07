DFB-Pokal, 1.Runde: BVB siegt souverän bei 1860 München - Malen überragt

Nach einer souveränen Vorstellung siegt Borussia Dortmund in der 1. Runde des DFB-Pokals deutlich beim TSV 1860 München. Donyell Malen präsentiert sich in toller Frühform.

Im ausverkauften Stadion an der Grünwalder Straße gewann die Mannschaft des alten, neuen Trainers bei Drittligist 1860 München mit 3:0 (3:0). Im strömenden Regen zeigte die junge Dortmunder Mannschaft eine vor allem in der ersten Halbzeit überzeugende Leistung. (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

Donyell Malen (8.) brachte den fünfmaligen Pokalsieger früh in Führung. Jude Bellingham (31.) und Karim Adeyemi (35.) schraubten das Ergebnis in der Folge in die Höhe. Die Sechziger waren vor 15.000 Zuschauern nach ihrem erfolgreichen Saisonstart in Dresden (4:3) chancenlos.