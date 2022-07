Nach Kritik von Nikola Karabatic: HBL-Boss kontert Superstar

Der Franzose, der zwischen 2005 und 2009 für den THW Kiel gespielt hatte, hatte Topspielern unter anderem von einem Wechsel in die HBL abgeraten: „Momentan kann ich keinem Spieler empfehlen, zu einem Topklub in der Bundesliga zu gehen.“

Bohmann findet Karabatic-Kritik überzogen

Auch diese Kritik findet Bohmann überzogen. „Ich widerspreche ihm ausdrücklich in dem Punkt, dass Klubs, Trainer oder Manager die Gesundheit der Spieler dem sportlichen Erfolg unterordnen. Das wäre menschlich wie auch wirtschaftlich die verkehrte Entscheidung.“

Bohmann zweifelte darüber hinaus auch an, dass die von Karabatic als so harte Liga beschriebene HBL den Spielern wirklich nachhaltig schadet. „So sehr scheint auch Nikola nicht in jungen Jahren `verheizt` worden zu sein, sonst wäre seine jetzt schon 20 Jahre dauernde Karriere wohl kaum möglich gewesen.“