NBA: Doncic-Hilfe oder Fehlgriff? Rookie Jaden Hardy als neue Hoffnung der Dallas Mavericks

Das Duell zeigte einmal mehr, dass das Team um Superstar Luka Doncic dringend eine verlässliche Alternative neben dem Slowenen braucht. Erst recht, nachdem nun Jalen Brunson zu den New York Knicks abgewandert ist.

Die Verantwortlichen brauchen daher dringend einen Plan, um Doncic etwas zu entlasten und ihm kompetente Verstärkung an die Seite zu stellen.

Bisher kamen Center JaVale McGee, sowie per Trade Big Man Christian Wood von den Houston Rockets . Ein Anfang - aber vermutlich nicht genug für den ganz großen Angriff.

Mavericks mit Trade für Hardy

Auch ein Rookie könnte behilflich sein. Die Rede ist von Jaden Hardy, den die Mavs in der zweiten Runde des diesjährigen NBA-Drafts holten. Dabei sah es vor Draft-Beginn überhaupt nicht danach aus, als ob die Franchise aus Texas überhaupt tätig werden würde.

Dallas freut sich: „Wir sind begeistert“

Eine wirkliche Begründung hatte er dafür nicht parat. „Ich kann nicht sagen, was sich die anderen Teams gedacht haben. Ich bin sehr froh, dass er nach unten gerutscht ist. Wir sind begeistert“, erklärte er.

Hardy entscheidet sich für G League

An der Coronado High School in Nevada hatte sich der in Detroit aufgewachsene Hardy zu einer Scoring-Maschine entwickelt. Als Junior gelangen ihm durchschnittlich 30,4 Punkte, 9,1 Rebounds und 8,4 Assists pro Spiel.