Transfer-Posse um Florian Grillitsch: Konsequenzen nach Ärger mit Vater

Florian Grillitsch sucht immer noch nach einem neuen Verein. Nach der öffentlichen Kritik an seinem Vater zieht der ehemalige Bundesliga-Profi nun Konsequenzen.

Nächste Wende in der ungewöhnlichen Vereinssuche von Florian Grillitsch: Der ehemalige Bundesliga-Profi kehrt zu seinem Ex-Berater zurück.

Entscheidend an diesem Statement: Dass Böhm ohne Einflüsse von außen agieren dürfen soll. Denn Grillitsch, der seinen auslaufenden Vertrag bei der TSG Hoffenheim nicht verlängern wollte, stand in diesem Sommer schon mehrfach vor der Unterschrift bei einem neuen Verein. Unter anderem bei der AC Florenz, wo der Wechsel jedoch ausgerechnet an den Forderungen seines eigenen Vaters gescheitert war.