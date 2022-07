Manchester City: Erling Haaland "eine Maschine" - Ilkay Gündogan von Ex-Dortmunder begeistert von Haaland

Erste Erkenntnisse: So lässt Pep mit Haaland spielen

Gündogan: „Nochmal eine ganz andere Qualität“

Gündogan erhofft sich von dem ehemaligen Dortmunder neben vielen Toren auch zusätzliche Variabilität. "Ich glaube, dass er unserer Mannschaft nochmal eine ganz andere Qualität mitbringt, weil wir in den letzten Jahren eigentlich nie so wirklich diesen bulligen großen Stürmer hatten. Jetzt haben wir auch noch die Alternative, Flanken in den Strafraum zu schlagen und wissen, dass wir da wirklich einen kopfballstarken Spieler haben, der sich mit seiner Physis zum Beispiel auch mal gegen einen Virgil van Dijk durchsetzen kann", sagte Gündogan über den 22-Jährigen.