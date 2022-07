Straßenrennen: Vorläufiges BDR-Aufgebot mit vier Startern

Vier Bahn-Olympiasiegerinnen und vier Tour-Fahrer führen das vorläufige Aufgebot des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) bei den Straßen-EMs an.

Vier Bahn-Olympiasiegerinnen von Tokio und vier Tour-Fahrer führen das vorläufige Aufgebot des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) bei den Straßen-Europameisterschaften in München an. Für die Wettbewerbe im Rahmen der European Championships muss der Kader noch reduziert werden: Im Straßenrennen dürfen jeweils acht Fahrerinnen und Fahrer, im Zeitfahren jeweils zwei an den Start gehen.