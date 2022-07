DFB-Pokal, 1. Hauptrunde Heute mit KSC, Dresden, Stuttgart, Nürnberg LIVE im TV, Stream, Ticker

Und fast schon traditionell eröffnet die 1. Hauptrunde im DFB Pokal den Pflichtspielkalender in Deutschland. Gleich drei Partien werden am Freitag ab 18.01 Uhr angepfiffen - eine Minute später übrigens als ursprünglich geplant wegen des so genannten „Aktionsspieltags Klimaschutz“ des Deutschen Fußballbundes. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)