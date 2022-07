Sportwetten: Leclerc Favorit in Budapest

Das WM-Duell geht weiter - und diesmal startet Charles Leclerc für den Sportwettenanbieter bwin als Favorit in den Ungarn-Grand-Prix am Sonntag.

Ein Sieg des Ferrari-Piloten, der durch eigene Fehler sowie Patzer seines Teams und seines Autos, in der Gesamtwertung den Anschluss an Weltmeister Max Verstappen verloren hat, ist mit der Quote 2,10 notiert. Gewinnt der Titelverteidiger im Red Bull, zahlt bwin das 2,60-Fache des Einsatzes aus.