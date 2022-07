Formel 1: "Einer der ganz Großen des Sports" - Ennser und Berger würdigen Vettel

Berger: Vettel „einer der besten Formel-1-Fahrer, die es gibt“

Berger, mittlerweile Chef der DTM, ließ Vettel zudem indirekt eine Einladung für einen Start in der GT3-Serie zukommen. "Natürlich würde es mich sehr freuen, wenn er die DTM nicht aus den Augen verliert", sagte er: "Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sich seine Zukunft in erster Linie außerhalb des Motorsports abspielt."

Vettel hatte am Donnerstag etwas überraschend das Ende seiner Karriere zum Saisonende angekündigt. Am Sonntag bestreitet der Aston-Martin-Pilot seinen letzten Grand Prix in Ungarn, insgesamt stehen bis zum Jahresende noch zehn Rennen an.