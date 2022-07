Ungarn: Sainz im ersten Training vorne

Formel-1: Carlos Sainz gibt in Ungarn das Tempo vor © AFP/SID/ERIC GAILLARD

Der Spanier Carlos Sainz hat zum Auftakt des Formel-1-Wochenendes in Ungarn das Tempo vorgegeben.

Nicht Max Verstappen, und auch nicht Charles Leclerc: Der Spanier Carlos Sainz hat zum Auftakt des Formel-1-Wochenendes in Ungarn das Tempo vorgegeben und im ersten freien Training auf dem Hungaroring die WM-Favoriten geschlagen. Der Ferrari-Pilot drehte in 1:18,750 Minuten die schnellste Runde und landete vor Weltmeister Verstappen (Niederlande) im Red Bull und seinem Teamkollegen Leclerc (Monaco).

Für Sebastian Vettel (Heppenheim), der am Donnerstag das Ende seiner Karriere am Saisonende bekannt gegeben hatte, reichte es im Aston Martin zu Platz elf. Als er am Freitag als einer der ersten Piloten auf die Strecke fuhr, brandete lauter Jubel auf. Mick Schumacher (Haas) fuhr den 18. Rang ein. McLaren-Pilot Lando Norris (England) landete auf dem vierten Platz - und damit vor Mercedes-Fahrer George Russell, Sergio Perez (Mexiko) im zweiten Red Bull und Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes.