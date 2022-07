DFB-Pokal: Achtun BVB und Co.! Die Stolperfallen der Bundesligisten

Achtung Stolpergefahr! Wie in jedem Jahr droht den Bundesligisten in der ersten Runde des DFB-Pokals ein frühes Ausscheiden gegen einen unterklassigen Klub.

Hauptsache weiter - darauf hoffen die 18 Bundesligisten in der ersten DFB-Pokalrunde, die eine Woche vor ihrem Ligastart ausgetragen wird.

Aber die Erfahrung zeigt: Nur ganz selten kommen alle Favoriten durch. An sechs Schauplätzen ist die Stolpergefahr besonders groß.

TSV 1860 München (3. Liga) - Borussia Dortmund (1. Liga)

Traditionsklub Sechzig verpasste in der vergangenen Saison erneut die Rückkehr in die 2. Bundesliga, aber der Saisonstart am vergangenen Wochenende gelang. Beim spektakulären 4:3 gegen Dynamo Dresden zeigten die Löwen Moral und Kampfgeist - den braucht es auch gegen Dortmund.