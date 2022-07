Zum Saisonstart: Eintracht ohne Neuzugang Onguene

Rechtzeitig fit für das erste Pflichtspiel am Montag (20.45 Uhr) gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg sind die zuletzt angeschlagenen Kevin Trapp und Evan Ndicka. „Wir freuen uns, dass es endlich losgeht nach fünf Wochen Vorbereitung“, sagte Trainer Oliver Glasner: „Wir konnten die Zeit nutzen und gehen mit hoher Motivation in die neue Saison. Wir möchten in Magdeburg vor vollem Haus zeigen, dass wir in guter Verfassung sind.“