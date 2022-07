FIFA 23: Infos zu neuen FUT-Heroes

Anzeige

FIFA 23 wird viele neue Hero-Karten enthalten © EA Sports

In Ultimate Team sorgen FUT Heroes für einen besonderen Flair. EA hat bereits die ersten neuen Karten für FIFA 23 angekündigt. Zur WM werden Upgrade-Versionen erscheinen.

FUT Heroes sind wahre Vereinslegenden, die bereits im Ruhestand befindliche Helden eines Klubs in Ultimate Team wieder auf den Platz zurückbringen. Wenngleich sie nicht genau so gute Link-Möglichkeiten wie Icons besitzen, besitzen auch sie besonders gute Ratings und optimierte In-Game-Werte.

In FIFA 22 bereicherten sie den Transfermarkt und auch etliche Teams. EA gibt im Zuge der FIFA 23-Promo-Phase erste Einblicke, was es an Hero-Neuerungen für das kommende FIFA gibt.

Neben den angekündigten brandneuen Hero-Versionen für Yaya Toure, Ji-sung Park und Ricardo Carvalho wird auch Claudio Marchisio ein heldenhafter Neuzugang im nächsten Ableger sein. Das gab EA Sports im Zuge des Comebacks von Juventus Turin bekannt.

Neues Hero-System: WM-Versionen ab dem 11. November

Damit aber nicht genug. Anlässlich der Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar, die in FIFA 23 original lizenziert sein wird, wird es auch WM-Versionen für die Heroes geben. EA setzt also weiter auf ein Upgrade-System für die Helden, in FIFA 22 kamen sowohl mit den FUT Captains als auch mit den Shapeshifters stärkere Versionen der Heroes.

Im Winter, noch vor dem WM-Start am 21. November, werden die Basis-Karten dann aufgewertet. Ab dem 11. November stehen mit den FIFA World Cup Heroes, wie sie offiziell heißen, die Spezialversionen in FUT bereit. Dass die Ratings der Karten im Zuge dessen noch einmal nach oben schnellen, ist ebenfalls bestätigt. „Je nach ihrem unvergessenen internationalen Moment, werden die Werte angepasst“, schreibt EA: auch Positionswechsel wären dadurch möglich.