Barca-Präsident Laporta kontert Nagelsmann-Kritik

Präsident Joan Laporta vom FC Barcelona reagiert schroff auf die Kritik des Bayern-Trainers Julian Nagelsmann an der Einkaufspolitik des Vereins. „Sie sollen auf ihr eigenes Bankkonto schauen, sie haben viel Geld für Robert Lewandowski bekommen“, sagte Laporta Medienberichten zufolge auf der US-Reise des spanischen Fußball-Giganten in New York.