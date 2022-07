Nach Enttäuschung bei Leichtathletik WM: "Finde den Fehler" - Gina Lückenkemper schießt gegen DLV

Bei der Leichtathletik-WM in Eugene erlebt der DLV ein Desaster. Laut Gina Lückenkemper ist das Problem hausgemacht, weswegen sie den Verband kritisiert.

Auf der Bahn hat Gina Lückenkemper mit der 4x100m-Staffel ein komplettes Desaster des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV) gerade so verhindern können.

Mit einigen Tagen Abstand meldete sich nun Lückenkemper via Instagram zu Wort und richtete Kritik an den Verband: „Wir haben in Deutschland kein wirkliches Fördersystem, sondern eher ein Belohnungssystem.“