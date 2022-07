Overwatch: Blizzard in der Kritik! Regelfehler sorgt bei Contenders-Turnier für Aufsehen

In Upper Bracket Final ist dem Turnierveranstalter ein fataler Fehler passiert. © @owpathtopro

Dass die Community der Overwatch eSports-Szene nicht immer mit den Ideen und Entscheidungen der Wettkampfausrichter einhergeht, ist nichts Neues. Für viele haben die gestrigen Ereignisse jedoch für ein neues, nie dagewesenes Level an Gegenwind und Unverständnis gegenüber Blizzard gesorgt. Was war passiert?

Es stellte sich heraus, dass das MatchUp eigentlich als ein First-To-3 ausgetragen werden sollte. Munich eSports, die die ersten drei Karten gewonnen hatten, hätten also eigentlich bereits gewonnen. Das Problem: Die Information zum Spielformat wurde von den Admins falsch kommuniziert. Jeder war von einem First-To-4 ausgegangen, vor allem, da es auf der Seite von Gamebattles ebenfalls als ein solches ausgeschrieben war.

Straffes Programm für letzten drei Teams

Heute, am Finaltag, steht für die verbleibenden Teilnehmer noch einmal ein wahrhaftiger Marathon an. Um 16:30 Uhr startet der Wettkampftag mit der Fortsetzung des unterbrochenen Spiels von gestern. Danach wartet Ex Oblivione auf den Verlierer. Im folgenden Finale könnte es dann sogar noch den Bracket Reset geben. Da alle Matches als First-To-4 Aufeinandertreffen ausgetragen werden, könnten heute über 20 Karten gespielt werden.