SV Oberachern freut sich auf „Top-Los“ Gladbach

Frankfurt am Main (SID) - Mark Lerandy vom Oberligisten SV Oberachern freut sich auf das größte Spiel der Vereinsgeschichte. „Wir haben eines der Top-Lose bekommen“, sagte der Sportliche Leiter vor der ersten Runde im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) dem SID: „Es ist krank, dass Oberachern gegen so eine Mannschaft mit solch einer wahnsinnigen Tradition spielt.“