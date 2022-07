Tennis: Nick Kyrgios' Gerichtstermin verschoben

Kyrgios, dem ein tätlicher Übergriff vorgeworfen wird, der aber nicht als Angeklagter gilt, kann am 23. August von einem Anwalt vertreten werden. Ursprünglich war er für den 2. August vor das Amtsgericht in der australischen Hauptstadt Canberra vorgeladen gewesen.

Der 27-Jährige hat im August für das Masters in Cincinnati/Ohio (14. bis 21. August) als Vorbereitung für die US Open in New York (ab 27. August) gemeldet. In Wimbledon hatte sich Kyrgios auf Anraten seiner Anwälte nicht zu den Vorwürfen geäußert.