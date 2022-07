FIFAe Nations Cup: Nach Gruppensieg! Deutschland droht Duell mit Anders Vejrgang

Denn obwohl das Roster des DFB-eFootball-Teams den ersten Tag an der Spitze der Gruppe B beendet hatte , sorgten leichte Startschwierigkeiten an Turniertag zwei zumindest kurzzeitig für unerwartete Rechenspiele. Schlussendlich wurde die Qualifikation für das Achtelfinale aber souverän gemeistert.

FIFAe Nations Cup: Deutschland zieht in die K.o.-Runde ein

RBLZ_Umut und xMusti19 ließen sich davon allerdings nicht beirren. Gegen das Schlusslicht aus Peru sicherte sich das Zweiergespann den ersten Erfolg in den Rückspielen, der gleichzeitig auch als eine Art Brustlöser fungierte. Im Duell mit Schweden, die nach ihrer schwachen Hinrunde am zweiten Turniertag schließlich aufdrehten, zeigte Deutschland wieder FIFA auf Top-Niveau. So genügte zum Abschluss ein Punkt gegen Frankreich, um den Gruppensieg klarzumachen.

Am heutigen Freitag startet das Line-Up des DFB in die K.o.-Phase (Single-Elimination-Bracket). Um 13:15 Uhr geht es im prestigeträchtigen Match gegen Italien um den Einzug in die Top acht. Der Verlierer muss die Heimreise antreten. Im Viertelfinale würde mit Ausrichter Dänemark rund um Wunderkind Anders Vejrgang dann ein echter Brocken warten. Der Gastgeber konnte sich bereits in einer engen Partie mit 1:0 gegen Israel durchsetzen.