Frauen, EM-Finale 2022: Abwehrchefin Hegering trainiert individuell

Am Freitagvormittag absolvierte die 32-Jährige vom VfL Wolfsburg zur Belastungssteuerung ein individuelles Programm zunächst abseits des Mannschaftstrainings in Watford, weitere Details gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nicht preis. (NEWS: Alles Wichtige zur Frauen-EM 2022)

Die Innenverteidigerin war im Halbfinale gegen Frankreich (2:1) am vergangenen Mittwoch in der 81. Minute angeschlagen ausgewechselt worden, für sie kam Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt) in die Partie.