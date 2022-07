Cristiano Ronaldo: Spektakuläre Rückkehr zu Ex-Klub Sporting Lissabon

Kein Sommer-Wechsel! United mit klarer Ansage an Ronaldo

So könnte sich der Kreis schließen: Kehrt Cristiano Ronaldo zu einem weiteren Ex-Klub zurück?

Doch bisher hagelte es nur Absagen. Wie The Athletic berichtet, befindet sich Mendes jetzt in ersten Gesprächen mit Ronaldos Ex-Klub Sporting Lissabon. Womöglich bahnt sich eine spektakuläre Rückkehr an.