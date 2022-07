NBA: Reporter enthüllt - Celtics-Spieler waren wohl von Dennis Schröder genervt

Während die Celtics erst in den NBA-Finals gegen die Golden State Warriors unterlagen, versank der 28-Jährige in der sportlichen Bedeutungslosigkeit. Warum aber musste Schröder Boston verlassen?

Laut Jared Weiss von The Athletic sollen auch seine Mitspieler einen erheblichen Anteil am Aus des Deutschen gehabt haben. Im Podcast Please Don‘t Aggregate This von „Bleacher Report“-Journalist Jake Fischer erklärte er nun, dass unzählige Teamkollegen von dem Point Guard genervt gewesen sein soll.