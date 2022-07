Anzeige

Supercup: Julian Nagelsmann spricht über Lewandowski, FC Bayern - RB Leipzig und Neuzugänge Nagelsmann reagiert auf Barca-Kritik

Nagelsmanns Casting: Gewinner und Verlierer der USA-Reise

Julian Nagelsmann tritt mit dem FC Bayern seine zweite Saison an. Nach einem turbulenten Transfersommer wartet mit RB Leipzig im Supercup gleich ein echter Gradmesser.

Pflichtspiel-Auftakt für den FC Bayern!

Der deutsche Rekordmeister greift nach dem ersten Titel der bevorstehenden Saison - und trifft dabei im Supercup mit RB Leipzig auf einen starken Gegner. Vor dem Duell des Meisters mit dem Pokalsieger am Samstag (20.30 Uhr im LIVETICKER) sprach Trainer Julian Nagelsmann über das Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Verein.

Offene Fragen gab es wie jedes Jahr zu Beginn einige. Wo steht der FCB nach der Vorbereitung? Kommen die neuen Stars gleich zum Einsatz? Und wer soll für die Tore sorgen? Der Supercup ist auch das erste Pflichtspiel ohne Robert Lewandowski - der Superstar hatte die Münchner im letzten Jahr noch mit zwei Toren zum 3:1-Erfolg über Borussia Dortmund geführt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

SPORT1 hat die Pressekonferenz mit Nagelsmann zum Nachlesen:

+++ Die PK ist vorbei +++

Julian Nagelsmann geht, nach einer souveränen Frage-Antwort-Runde. Der Bayern-Trainer zeigte sich entspannt und freut sich auf die neue Saison. Allerdings betonte er auch, dass die Mannschaft nach diversen Transfers noch Zeit brauche, um sich zu finden.

+++ Druck oder Vorfreude beim Bayern-Trainer? +++

„Druck mache ich mir immer selber. Ich verspüre wenig Druck von außen. Es geht ja nicht um Leben und Tod im Fußball. Wenn ich irgendwann mal entlassen werde, dann werde ich eben entlassen. Im Fußball kann man da ja glücklicherweise auch mal ein bisschen Zeit überbrücken. Anders als in anderen Jobs. Deswegen habe ich da auch keine große Angst davor. Die Transfers - das liest sich in der Presse immer so, als ob die alle nur wegen mir waren - aber die waren auch für den Klub. Ich habe meine Meinung natürlich immer dazugegeben und ich wollte sie auch alle haben. Es ist sehr viel Freude, mit der Mannschaft zu arbeiten. Wir brauchen natürlich noch Zeit. Es gibt diverse Experten, die mich immer vor irgendwas warnen. Das hat apokalyptische Züge. Aber der Druck von außen ist mir ziemlich egal. Ich mache mir selber einen, aber weil ich gewinnen will.“

+++ Elfmeterschützen nach Lewandowski-Abgang? +++

„Die Spieler sollen sich nicht darum schlagen, das ist die einzige Vorgabe. Klar haben wir Kandidaten. Thomas Müller kann schießen, Sadio Mané kann schießen. Mir ist am Ende wichtig, dass wir ihn reinhauen. Und dass sich nicht zwei Spieler um den Ball streiten.“

+++ Nagelsmann über kritische Aussagen von Conte und Laporta +++

„Ich habe mit Antonio Conte kurz gesprochen. Ich habe auch über Harry Kane nichts dramatisches gesagt, sondern nur, dass er ein guter Stürmer ist und auch in der Bundesliga Tore schießen würde. Wie er das seit Jahren macht. Barcelona ... mei, ich finds gut, dass sich Herr Laporta äußert. Würde ich auch machen, wenn jemand etwas fragend in den Raum steht. Es ist klar, ich habe nicht alle Details. Ich habe das eher fragend aus Fan-Sicht in den Raum gestellt, da bin ich jetzt nicht der einzige. Ich habe kein Problem damit, dass Herr Laporta seinen Klub vertritt. Ich muss meinen vertreten. Wenn man sich das nochmal anhört, war das eher ein Fragen.“

„Ich werde grundsätzlich weiter meine Meinung sagen, das habe ich schon immer gemacht. Manchmal kann man seine Meinung auch weglassen, da wird aber sicherlich auch wieder was dabei sein, was angreifbar ist. Man fordert ja auch immer Typen. Ich gehe jetzt nicht bewusst in eine PK uns sage: Heute haue ich mal einen raus. Dann kommt halt eine Frage und dann wars auch noch auf Englisch. Dann haue ich halt mal einen raus. Ich schreib mir meine Antwort nicht im Vorfeld auf. Da kommt dann auch mal was Spontanes und das ist jetzt nicht immer das cleverste. Mit kritischen Antworten habe ich kein Problem. Dann ist wichtig, dass ich mit Conte kurz gesprochen habe, und dann ist das Ding auch aus der Welt.“

+++ Ersatz für Lewandowski als Teil des Spielerrats? +++

„Die Entscheidung ist gefallen, aber noch nicht an die Mannschaft kommuniziert. Das wird heute erst passieren - und auch erst dann öffentlich bekannt.“

+++ Die personelle Lage +++

„Bouna Sarr ist noch nicht wieder dabei, er wird erst wieder aufgebaut. Klar gibt es die ein- oder andere Kaderentscheidung. Die weiß ich aber selber noch nicht. Der Kader ist groß, es wird einige Härtefälle geben. In der Vorbereitung war keiner dabei, der schlecht trainiert hat und rausfallen muss. Es gibt ein, zwei, drei, vier harte Entscheidungen zu treffen. Das wird wohl über die ganze Saison so sein.“

+++ Wie verfolgt Nagelsmann die EM der Frauen? +++

„Ich schaue eher aus Fan-Sicht. Ich hab im Büro genug Zeit, um mir Dinge genauer anzuschauen. Am Sonntag geht es eher darum, das Spiel zu genießen und zu hoffen, dass sie den Titel holen.“

+++ SPORT1-Nachfrage zum Interesse an Leipzigs Laimer: Haben Sie Verständnis für RB? +++

„Ja, natürlich habe ich Verständnis für diese Aussagen. Grundsätzlich ist immer noch entscheidend: Was will der Spieler? Es ist ja nicht so, dass wir als Bayern überall anrufen und sagen: Der Spieler kommt jetzt zu uns. Es geht um den Wunsch eines Menschen. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Oliver Mintzlaff. Alles gut.“

+++ Ist Mané die erste Option für die Sturmspitze? +++

„Er ist auf jeden Fall eine Option für die Spitze“

+++ Tel noch nicht spielberechtigt +++

„Das sind halt Statuten, die bei der FIFA so sind. Das ist nicht dramatisch. Er ist erst seit ein paar Tagen da und muss sich erst zurechtfinden. Er muss sich erst an das körperliche Spiel anpassen. Man sieht aber schon seine Anlagen, er hat viele gute Bewegungen. Er traut sich auch was zu, das mag ich. Man sieht, dass er Stürmer ist. Ein junger Spieler, der bei den Profis trainiert, ist meistens deutlich zurückhaltender. Ein Stürmer muss sich was zutrauen. Ich hoffe, dass er bald die Freigabe erhält.“

+++ Supercup als reizvolles Duell? +++

„Es ist ein Titel, den man gewinnen kann. Leipzig ist einer der Hauptkonkurrenten, das hat man im Pokal gesehen. Eine sehr, sehr gute Mannschaft, die auch sehr eingespielt ist, weil sie keine Neuzugänge einbauen müssen. Es geht um einen Titel, aber auch ein bisschen um ein Statement. Daher ist es schon wichtig, als FC Bayern auch seine Stärke zu zeigen.“

+++ Kein klarer Neuner - so denkt der Bayern-Coach +++

„Das haben wir bei der Kaderplanung einkalkuliert. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt alle enttäuscht daliegen, weil wir keinen Neuner gefunden haben. Das Transferfenster ist noch vier Wochen offen, es kann noch was passieren. Es gibt verschiedene Varianten. Choupo kommt jetzt bald zurück. Wir haben mit Sadio Optionen. Wir halten die Augen auf dem Transfermarkt offen. Wir konnten damit rechnen, dass unter Umständen kein 1:1-Ersatz kommt.“

+++ Wie zufrieden ist Nagelsmann mit den Neuzugängen? +++

„Charakterlich passen alle sehr gut rein. Sportlich sollte man sich schon sicher sein, wenn man die Spieler holt. Sie haben sich alle sehr gut eingeführt. Gefühlt war die Vorbereitungszeit ein wenig kürzer, auch wegen der Neuzugänge. Es ist wenig Zeit, sich auch körperlich an die Spielweise anzupassen. Die Art und Weise, wie wir gewisse Dinge sehen.“

„Die größten Chancen auf ein Startelfeinsatz hat Sadio Mané. Er hat körperlich alles reingeworfen. Er hat sich das aber gut eingeteilt. Man spürt, dass er den Spannungsbogen jetzt auch schon aufbaut. Wie er trainiert, wie er auch coacht. Ich bin mir sicher, dass er ein sehr, sehr gutes Spiel machen wird morgen Abend.“

+++ Ist der FCB bereit? +++

„Wir haben sehr gut gearbeitet. Aussage der Spieler war, dass wir richtig weitergekommen sind, die letzten zwei Tage. In den USA konnten wir nicht ganz soviel arbeiten, wie erhofft. Wir werden am Sonntag auch in Leipzig nochmal trainieren. So eine Frage, wie weit man ist, lässt sich nach dem Spiel leichter beantworten. Grundsätzlich sollte der FC Bayern immer bereit sein für eine gute Saison.“

+++ Gleich geht die PK mit Nagelsmann los +++

Auch und vor allem für Julian Nagelsmann wird die zweite Saison eine ganz wichtige. Das erste Jahr verlief eher enttäuschend, die Ziele wurden nur in der Bundesliga erreicht. Und auch dort konnte die Mannschaft des 35-Jährigen nicht immer glänzen.

Mit Lewandowski ist ein wichtiger Baustein weg, mit Sadio Mané aber ein Weltklassespieler dazugekommen. Auch auf den neu verpflichteten Matthijs de Ligt bauen die Bosse schon große Stücke. Nagelsmann wird sich daran messen lassen müssen, wie der „neue“ FCB aussieht und performt.

Ein überzeugender Auftritt gegen Ex-Klub Leipzig würde dem Coach gleich ein bisschen Freiraum verschaffen. In der Vorbereitung gelang Bayern ein Sieg gegen MLS-Klub D.C. United (6:2), zudem gab es eine Niederlage gegen Manchester City (0:1).

+++ Erstes Pflichtspiel für die Bayern +++

Fast alle deutschen Profivereine starten am Wochenende mit der ersten Runde des DFB-Pokals in die Saison - bis auf den FC Bayern und RB Leipzig.

Der Meister und der Pokalsieger der vergangenen Spielzeit treten im DFL-Supercup im direkten Duell an. Es geht um den ersten Titel in 2022/23. Außerdem dürfte die Begegnung gleich ein erster Härtetest für beide Mannschaften sein.

Vor allem für die Bayern ist es nach diversen Transfergeschäften im Sommer eine Standortbestimmung. Es ist Spiel eins seit dem geräuschvollen Abgang von Stürmerstar Robert Lewandowski.

