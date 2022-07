Fußball, Frauen-EM 2022: Festlicher DFB-Empfang am Montag

Die DFB-Frauen werden sich ihren Fans am Montag unabhängig vom Ausgang des EM-Finals auf dem Rathausbalkon am Frankfurter Römer präsentieren.

Die deutschen Fußballerinnen werden sich ihren Fans am Montag unabhängig vom Ausgang des EM-Finals auf dem Rathausbalkon am Frankfurter Römer präsentieren. Das gab die Stadt am Freitag in ihrem Presse-Newsletter bekannt. (NEWS: Alles Wichtige zur Frauen-EM 2022)