BVB stellt vor Cup-Trikot vor: Borussia künftig im Retro-Look

Besonderes neues BVB-Trikot: Erinnerung an großen Coup

Nach Heim- und Auswärtstrikot präsentieren die Dortmunder das neue Cup-Trikot. Dieses ist von einem alten Dress inspiriert und soll an eine besondere Saison erinnern.

Nachdem bereits seit Wochen im Netz geleakte Bilder kursiert waren, bestätigte der BVB nun offiziell, dass die Borussen in der Champions League und im DFB-Pokal im Retro-Look auflaufen werden. Das Design mit den charakteristischen schwarzen und weißen Streifen an den Schultern erinnert stark an das Cup-Trikot aus der Spielzeit 1989/90.